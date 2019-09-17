"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 18 сентября.

17, 18 сентября – в Национальном театре Карелии пройдут спектакли фестиваля "Золотая маска" в Петрозаводске (18 сентября в 18.00 в фойе Национального театра Карелии – пресс-подход).



11.00 – в администрации Петрозаводска состоится сессия Петросовета.

12.00 – в Национальной библиотеке РК пройдет заседание дискуссионного клуба "Стратегическая сессия - Арктика-2035" с участием премьер-министра правительства Карелии Александра Чепика.



15.00 – в спортивной школе олимпийского резерва №2 на ул. Дзержинского, 26 состоится юношеский турнир по шахматам, гран-при 2019. 18.00 – 2-й полуфинал чемпионата по шахматам (классика).

15.30 – в Центре воинской славы Петрозаводска на пр. Ленина, 2 – школа молодого учителя "Потенциал Центра Воинской Славы в работе учителя-предметника и классного руководителя".