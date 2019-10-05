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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во воскресенье, 6 октября.
11.00 – на стадионе "Юность" пройдет Всероссийский день ходьбы.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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