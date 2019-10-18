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Новости. Общество
20:00, 18 Октября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 19 октября.

8.00 – в Заозерье состоится открытый Кубок Карелии по автомобильному спорту. Открытие в 10.30.

9.00 – на ул. Балтийской, 14 пройдет 5 этап и финал открытого чемпионата и кубка Карелии по пэйнтболу.

9.00 – в Сортавале состоится чемпионат и первенство республики по полиатлону.

10.00 – в школе №14 на пр. Первомайский, 37а пройдет кейс-конференция "Учимся вместе".

12.00 – в Национальной библиотеке РК состоится городской конкурс чтецов "Пока в России Пушкин длится…" для 6-10 классов.

12.00 – на стадионе "Спартак" пройдет чемпионат по футболу среди женских команд. 15.15 – среди мужских.

14.00 – в Национальной библиотеке РК состоится лицейский бал.

14.00 – во дворце спорта "Корал" пройдет чемпионат города по настольному теннису.

16.00 – в Музее ИЗО РК состоится концерт выпускников класса Н.В. Кайске, преподавателя ДМШ №1 им. Г. Синисало, приуроченный к 60-летию музея.

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