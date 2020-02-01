"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 2 февраля.

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).

9.00 – во дворце спорта "Корал" на ул. Пограничной, 50 пройдут соревнования по бадминтону "Проба пера".

11.00 – в Губернаторском саду состоится фестивальный день на "Добром катке".

12.00 – на трассе "Фонтаны" пройдет первенство спортивной школы №2по спортивному ориентированию.

15.00 – в Культурно-досуговом центрена Берёзовой аллее, 31 состоится отчетный концерт вокальной группы "Рассвет".

15.00 – Впервые в городе Свадебное реалити-шоу, или Свадьба онлайн, ул. Коммунальная, 20, белый банкетный зал. Уникальное событие для будущих молодоженов. У вас есть шанс не только попасть, но и стать участником шоу. Подробнее смотрите здесь. Регистрация здесь.