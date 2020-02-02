"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 3 февраля.
10.00 - Администрация Петрозаводска, Большой зал. Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
16.00 - Детская музыкально-хоровая школа, пр. Первомайский пр., 4А. Открытие выставки работ декоративно-прикладного и ремесленного творчества "Зимние узоры" в рамках Международного зимнего фестиваля "Гиперборея - 2020".
10.00- ВСЦ «Акватика». Региональный финал Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС – БАСКЕТ" среди команд общеобразовательных учреждений (2019-2020).
16.00 - Зал заседаний правительства РК. Заседание Организационного комитета "Победа" Республики Карелия.
1-25 февраля - Республиканский детский конкурс снежных композиций "Зимние сказки Гипербореи".
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