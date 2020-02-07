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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
20:00, 07 Февраля 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 8 февраля.

8 февраля – День российской науки.

10.00 – в лицее №40 на ул. Белорусской, 1 состоится городская игра по профориентации "Кадровое агентство".

10.00 – в парке Победы пройдут соревнования по карельской игре "кюккя", танцы от лидерского клуба "Лови момент", военно-патриотическая игра, кросс-кантри "Онежский заезд".

10.00 – на наб. Онежского озера состоится третий республиканский зимний фестиваль "Skandi Karjala. Легенды Гипербореи".

10.50 – в Олонце пройдет первенство Карелии по картингу "Кольцо Олонии".

11.00 – в Ледовом дворце Кондопоги состоится день зимних видов спорта.

11.00 – на Онежской набережной у ротонды пройдет "Зимняя Калакунда".

12.00 – на "Кургане" состоится всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2020".

12.00 – на центральной площадке в створе пр. Ленина пройдет театрализованное открытие праздника "Гиперборея. Здесь оживают легенды".

12.00 – в квартале исторической застройки на ул. Федосовой представят проект музея "Кижи" "Старый город. Арт-Зима. Северные узоры".

13.00 – в Кондопоге состоится республиканский турнир по волейболу среди ветеранов.

14.00 – в Национальной библиотеке РК подведут итоги республиканского конкурса научно-исследовательских работ "Краевед – 2020".

15.00 – на пл. Кирова стартует зимнее карнавальное шествие "Сто символов Карелии".

15.00 – в створе пр. Ленина пройдет молодёжный танцевальный батл "Битва на Онего".

15.00 – на стадионе "Спартак" состоится чемпионат и первенство Карелии по пауэрлифтингу.

16.15 – наградят участников карнавального шествия.

18.30 – наградят победителей XIX международного конкурса снежных и ледовых скульптур.

19.00 – состоится концерт группы "Отпетые мошенники".

20.00 - праздничный фейерверк "Салют, Гиперборея".

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