"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 8 февраля.

8 февраля – День российской науки.

10.00 – в лицее №40 на ул. Белорусской, 1 состоится городская игра по профориентации "Кадровое агентство".



10.00 – в парке Победы пройдут соревнования по карельской игре "кюккя", танцы от лидерского клуба "Лови момент", военно-патриотическая игра, кросс-кантри "Онежский заезд".



10.00 – на наб. Онежского озера состоится третий республиканский зимний фестиваль "Skandi Karjala. Легенды Гипербореи".



10.50 – в Олонце пройдет первенство Карелии по картингу "Кольцо Олонии".



11.00 – в Ледовом дворце Кондопоги состоится день зимних видов спорта.



11.00 – на Онежской набережной у ротонды пройдет "Зимняя Калакунда".



12.00 – на "Кургане" состоится всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2020".



12.00 – на центральной площадке в створе пр. Ленина пройдет театрализованное открытие праздника "Гиперборея. Здесь оживают легенды".



12.00 – в квартале исторической застройки на ул. Федосовой представят проект музея "Кижи" "Старый город. Арт-Зима. Северные узоры".

13.00 – в Кондопоге состоится республиканский турнир по волейболу среди ветеранов.

14.00 – в Национальной библиотеке РК подведут итоги республиканского конкурса научно-исследовательских работ "Краевед – 2020".



15.00 – на пл. Кирова стартует зимнее карнавальное шествие "Сто символов Карелии".

15.00 – в створе пр. Ленина пройдет молодёжный танцевальный батл "Битва на Онего".

15.00 – на стадионе "Спартак" состоится чемпионат и первенство Карелии по пауэрлифтингу.

16.15 – наградят участников карнавального шествия.



18.30 – наградят победителей XIX международного конкурса снежных и ледовых скульптур.



19.00 – состоится концерт группы "Отпетые мошенники".



20.00 - праздничный фейерверк "Салют, Гиперборея".