"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 10 марта.

Глава Карелии Артур Парфенчиков примет участие в заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.



12.00 – в администрации Петрозаводска состоится торжественное вручение медалей 75-летия Победы.



16.00 – в Национальном музее Карелии откроется выставка "Александр Линевский. Археолог и писатель. 1926–1929 гг".



17.00 – в медиа-центре "Vыход" откроется выставка "Отпечатки на амальгаме" – фотопроект выпускников и преподавателей "Академии фотографии".