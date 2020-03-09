890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Семья из Карелии вырастила более 100 тысяч тюльпанов (ВИДЕО) 2
Сегодня 10:40
Журналист Андрей Караулов выпустил передачу про сбитый в Карелии "Боинг" (ВИДЕО) 3
Сегодня 10:02
Жители Петрозаводска своими силами восстанавливают уникальные каменные сараи Зареки (ФОТО) 8
Сегодня 07:25
Жители Петрозаводска встали в живую цепь в защиту парка "Каменный бор" (ФОТО) 32
Сегодня 13:22
Союз журналистов Карелии попросил помочь с организацией похорон Григория Воеводина 1
Сегодня 15:30

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
20:00, 09 Марта 2020
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 10 марта.

Глава Карелии Артур Парфенчиков примет участие в заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

12.00 – в администрации Петрозаводска состоится торжественное вручение медалей 75-летия Победы.

16.00 – в Национальном музее Карелии откроется выставка "Александр Линевский. Археолог и писатель. 1926–1929 гг".

17.00 – в медиа-центре "Vыход" откроется выставка "Отпечатки на амальгаме" – фотопроект выпускников и преподавателей "Академии фотографии".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2020, 16:15
Выход на пенсию в рамках прежнего пенсионного возраста закрепили законодательно
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
03.03.2020, 09:01
Штрафы за нарушение ПДД хотят привязать к стоимости автомобиля
03.03.2020, 08:20
Станция переливания крови в Карелии нуждается в донорах с редкой группой крови

Чтиво

05.03.2020 10:53
Частная жизнь
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
Участница Великой Отечественной войны, ветеран Мария Ивановна Мурсалова о том, как жить и не тужить.
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
архив чтиво

Медиа

 "Политика.Реут": нарушения на выборах в Сортавале
04.03.2020 14:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»