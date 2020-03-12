"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 13 марта.

10.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже им. К. Э. Раутио на ул. Свердлова, 25 пройдет всероссийский конкурс исполнительского мастерства.



13.00 – в ФОКе на ул. Ключевой,10 состоится региональный этап фестиваля ГТО среди семейных команд.



14.00 – в музее ИЗО Карелии пройдет презентация виртуальной выставки-фильма "О героях былых времен".



14.30 – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 состоится очный тур городской игры "Мир кино" для финалистов.



14.30 – в школе №38 на Первомайском пр., 38 пройдут педагогические чтения "PROдвижение" для учителей Петрозаводска.



14.30 – в школе №25 на наб. Гюллинга, 3 состоится путешествие по музыкальным страницам для обучающихся 8 классов образовательных организаций Петрозаводска.



15.00 – на ул. Ключевой, 14 пройдет летняя спартакиада учащихся.

15.00 – в Национальном музее Карелии откроется новая интерактивная экспозиция "Истории Круглой площади" и состоится презентация результатов проекта "ИнтерАктивная История".

16.00 – на пр. А. Невского, 55 откроется обновлённый Центр молодёжи.