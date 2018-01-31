Какие события ожидаются завтра в Петрозаводске и Карелии?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 1 февраля

Глава Карелии Артур Парфенчиков в течение дня планирует подписать ряд соглашений – с ОАО "Петрозаводскмаш" и ООО "AEK".

В 10 часов в Петрозаводском городском суде продолжится рассмотрение резонансного уголовного дела Нелидова – Романова, стороны обменяются репликами.

В 14 часов начнется расширенное заседание коллегии прокуратуры Карелии, посвященное итогам работы за 2017 год.

В 16 часов в Национальном музее Карелии состоится презентация книги журналиста Юрия Шлейкина "Катя и Рихард. Тайны жены Зорге". Книга рассказывает о знаменитом разведчике Второй мировой войны и его супруге, родившейся и выросшей в Петрозаводске; о переплетении судеб этих людей, об их красивой и трагической любви. Биография Екатерины Максимовой до сих пор была изучена мало.

В 18 часов в Национальной библиотеке Карелии начнется премьерный показ документального фильма о карельском композиторе Геннадии Вавилове.