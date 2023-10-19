«Та самая рыба Камчатского края» продавалась без маркировки и документов на ярмарке в Петрозаводске

Заявленная как «камчатская» рыба была выловлена во Вьетнаме, а переработана в Подмосковье и Владимирской области.

Инспекторы Россельхознадзора на этой неделе проверили организацию индивидуальным предпринимателем продажи камчатской рыбы «Та самая рыба Камчатского края» в здании кинотеатра «Калевала» в Петрозаводске.

Специалисты управления установили, что рыба и икра продавались без необходимой маркировки на упаковке: отсутствовала информация о датах выработки, сроках годности, условиях хранения и производителе. Не было этих сведений и на ценниках.

Управление Россельхознадзора Карелии провело мониторинг ФГИС «Меркурий» и установило, что в последний раз индивидуальный предприниматель оформляла ветеринарные сопроводительные документы в прошлом году, когда привозила рыбу в Петрозаводск на аналогичную ярмарку.

Анализ документов показал, что заявленная «камчатская» рыба имела происхождение в Социалистической Республике Вьетнам, а была переработана во Владимирской и Московской областях.

В этом году ветеринарные сопроводительные документы индивидуальный предприниматель не оформила, в результате проследить за движением продукции не представилось возможным.

Управление в адрес предпринимателя выдало предостережение.

В Россельхознадзоре порекомендовали потребителям требовать ветеринарные документы, подтверждающие безопасность продукции, и проверять на продукции животного происхождения маркировку.

В случае отказа от предоставления ветеринарных сопроводительных документов в надзорном ведомстве посоветовали воздержаться от покупки.