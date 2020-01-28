Камеру фиксации скорости установили на проспекте в Петрозаводске

На Комсомольском проспекте в Петрозаводске установили комплекс "Скат-П", который будет фиксировать нарушения водителями скоростных ограничений.

На Комсомольском проспекте, на полосе, которая ведет со стороны Древлянки в центр города, сразу за Президентским кадетским училищем появилась стационарная камера фиксации скорости.

Фото комплекса "Скат-П", установленного на Комсомольском проспекте, прислал в редакцию читатель.

Напомним, что на Лесном проспекте в Петрозаводске, в направлении с Кукковки на Древлянку, установили комплекс "Скат-П", фиксирующий скоростной режим водителей.