Кандидат на пост министра экономики Карелии обещал не провалить экзамен

Правительство Карелии вынесло на обсуждение парламента вопрос о согласовании кандидатуры для назначения на пост министра экономического развития республики.

На эту должность предлагается назначить Павла Буренкова, который сейчас исполняет обязанности руководителя ведомства.

Представлявший Буренкова представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов сообщил, что у претендента на пост министра высшее юридическое образование, а сейчас он заканчивает обучение в магистратуре экономического факультета ПетрГУ.

При обсуждении кандидатуры Буренкова на заседании комитета депутаты в шутку задали ему вопрос, не придется ли им краснеть за него, если он провалит выпускной экзамен в ПетрГУ. Буренков ответил, что "краснеть будет диплом".

Подробности – в материале "Вестей Карелии".