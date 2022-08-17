Кандидат в губернаторы Карелии выбыл из предвыборной кампании

Претендент на должность главы Республики Карелия Дмитрий Фабрикантов написал заявление о снятии своей кандидатуры.

Об этом сообщили в региональном Центризбиркоме.

«По закону кандидат вправе в любое время, но не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств — не позднее чем за один день до первого дня голосования снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ЦИК Карелии», — пояснили в Центризбиркоме.

В течение трех дней ЦИК примет решение об аннулировании регистрации Фабрикантова в качестве кандидата.

Он шел на выборы от «Партии Роста».