Кандидатуру Андрея Манина на должность начальника аппарата Заксобрания представят депутатам

На должность начальника аппарата Заксобрания Карелии будет предложена кандидатура Андрея Манина.

Как стало известно "Столице на Онего", Вячеслав Баев не вернется на работу в Заксобрание Карелии на должность начальника аппарата. Как и предполагалось, на его место будет предложен Андрей Манин, который до последнего времени работал первым заместителем министра национальной и региональной политики.

Как сообщил наш источник в Заксобрании Карелии, в ближайшие дни Андрей Манин проведет встречи со всеми фракциями карельского парламента. Руководителям фракций накануне предложили выбрать наиболее удобное время для встречи с Маниным.

Напомним, что в соответствии с регламентом, кандидатуру начальника аппарата депутаты должны согласовать на сессии Заксобрания. Ближайшее пленарное заседание ЗС РК состоится 6 декабря.

Отметим, что Андрей Манин ранее уже трудился в карельском парламенте – был представителем главы республики. Он опытный аппаратчик и переговорщик, работая в исполнительной власти Карелии на разных должностях, сумел "пережить" нескольких губернаторов.

Андрей Манин родился 21 июня 1956 года. Имеет высшее образование; работал учителем иностранного языка в Олонецкой средней школе, служил в рядах Вооруженных сил, возглавлял районный комитет комсомола, был директором частного предприятия. С 1994 года работает на различных должностях во властных структурах. В частности, был заместителем руководителя администрации главы республики, председателем государственного комитета по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, представителем главы республики в Законодательном собрании. Женат, имеет сына.