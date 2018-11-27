Кандидатуру Андрея Манина на должность начальника аппарата Заксобрания представят депутатам
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На должность начальника аппарата Заксобрания Карелии будет предложена кандидатура Андрея Манина.
Как стало известно "Столице на Онего", Вячеслав Баев не вернется на работу в Заксобрание Карелии на должность начальника аппарата. Как и предполагалось, на его место будет предложен Андрей Манин, который до последнего времени работал первым заместителем министра национальной и региональной политики.
Как сообщил наш источник в Заксобрании Карелии, в ближайшие дни Андрей Манин проведет встречи со всеми фракциями карельского парламента. Руководителям фракций накануне предложили выбрать наиболее удобное время для встречи с Маниным.
Напомним, что в соответствии с регламентом, кандидатуру начальника аппарата депутаты должны согласовать на сессии Заксобрания. Ближайшее пленарное заседание ЗС РК состоится 6 декабря.
Отметим, что Андрей Манин ранее уже трудился в карельском парламенте – был представителем главы республики. Он опытный аппаратчик и переговорщик, работая в исполнительной власти Карелии на разных должностях, сумел "пережить" нескольких губернаторов.
Андрей Манин родился 21 июня 1956 года. Имеет высшее образование; работал учителем иностранного языка в Олонецкой средней школе, служил в рядах Вооруженных сил, возглавлял районный комитет комсомола, был директором частного предприятия. С 1994 года работает на различных должностях во властных структурах. В частности, был заместителем руководителя администрации главы республики, председателем государственного комитета по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, представителем главы республики в Законодательном собрании. Женат, имеет сына.
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