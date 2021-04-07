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Каратисты из Карелии завоевали медали на Первенстве России и вошли в сборную страны

Новости. Спорт
17:40, 07 Апреля 2021
фото: © sportptz.ru
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Петрозаводские спортсмены отличились мастерством на Первенстве страны по всестилевому карате, завоевав несколько медалей.

Крупнейшие всероссийские соревнования этого года по всестилевому карате собрали около 2 тысяч спортсменов из 55 регионов страны. В Первенстве принимали участие члены молодёжной сборной команды Карелии, которые состязались в спортивных дисциплинах "ОК" - ограниченный контакт, "ПК" - полный контакт, "СЗ" - полный контакт в средствах защиты.

Как передает сайт "Петрозаводск спортивный", в командных соревнованиях удача улыбнулась спортсменам Михаилу Аникину, Льву Дуденкову, Григорию Романенко, выступавших в дисциплине "ограниченный контакт" в возрастной категории 14-15 лет. В упорной борьбе ребята прошли в финал и заняли 2-е место, уступив лишь каратистам из Санкт-Петербурга.

В личных видах программы успешно выступил Станислав Мишкевич, занявший 2 место в дисциплине "СЗ" среди юношей 14-15 лет. Иван Сторожев отметил 3 апреля свой день рождения и перешёл в старшую возрастную категорию, сделав себе хороший подарок, заняв 2 место в дисциплине "ОК" среди юниоров 16-17 лет. Иван выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Гамбар Валиев занял 2 место в дисциплине "ПК" в возрастной категории 14-15 лет. Третьей стала в дисциплине "СЗ" среди девушек 14-15 лет София Лаврова. Григорий Романенко – на 3-ей ступеньке пьедестала в дисциплине "ОК" в возрастной категории 14-15 лет.

Спортсмены, занявшие 1-2 места на этих соревнованиях, будут включены в состав сборной команды России по всестилевому каратэ на 2022 год.

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