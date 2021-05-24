Каратисты Карелии достойно выступили на Кубке России

Карельские спортсмены завоевали медали высшей пробы на Кубке России по каратэ, сообщили в Минспорта республики.

В Московской области 21–23 мая прошел Кубок России по всестилевому каратэ. В соревнованиях приняла участие сборная команда Республики Карелия в составе Виктории Вовк, Марата Давидяна, Людмилы Мартынович и Александра Шкутко.

Первые места заняли Виктория Вовк (СЗ -КАТА-СОЛО) и Александр Шкутко (ПК поединки до 70 кг).

Серебряным призером стала Людмила Мартынович (СЗ -КАТА-СОЛО). Все спортсмены тренируются в Петрозаводске по руководством Сергея Дубина и Феликса Мальцева.