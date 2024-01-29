Каратисты Карелии привезли 10 золотых медалей со всероссийских соревнований в Москве

Воспитанники спортивной школы №5 Петрозаводска завоевали медали на соревнованиях «Moscow open».
В столице прошли всероссийские соревнования по киокусинкай «Moscow open». Медали завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №5 Петрозаводска.
Тимофей Петров победил всех взрослых в смешанной ката-группе. Леон Семидоцкий, Михаил Сизьмин и Артем Богданов забрали золото соревнований в ката-группе 12-13 лет. Ката-группа Елисея Холодова, Марии Заплатиной и Дарьи Ганьковой победила в возрастной категории 10-11 лет.
В личном первенстве среди мужчин первое место у Тимофея Петрова. Екатерина Миронова стала третьей среди девушек 14-15 лет.
В возрастной категории 12-13 лет победил Леон Семидоцкий, а Михаил Сизьмин завоевал бронзу. Елисей Холодов стал лидером среди спортсменов 10-11 лет. Мария Кондрашова забрала серебро соревнований в возрастной категории 16-17 лет.
Карельские спортсмены занимаются под руководством тренеров Ирины Кукшиевой и Инны Шишкиной, сообщили в мэрии столицы Карелии.
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