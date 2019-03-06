"Карелавтотранс-Сервис" полностью погасил задолженность перед Минфином

Министерство финансов Карелии исключило ГУП РК "Карелавтотранс-Сервис" из списка налогоплательщиков, имеющих большую задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами.

В этот список, который регулярно обновляется на сайте Минфина, попадают организации, сумма задолженности которых превышает 1 млн рублей.

Вопрос о ГУП РК "Карелавтотранс-Сервис" рассматривался на последнем заседании комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов при Минфине. Предприятие в полном объеме погасило задолженность до заседания комиссии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".