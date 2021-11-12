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Карелии обещают аномальный холод к концу недели

Новости. Общество
15:02, 08 Декабря 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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В Гидрометцентре ожидают усиление морозов до минус 23 градусов.

Четыре российских региона окажутся к концу нынешней недели в эпицентре аномального холода. Как заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура в этих регионах будет ниже нормы на 7-11 градусов.

По словам Вильфанда, на европейской части страны наиболее сильное похолодание ожидается в Архангельской области и Карелии. В Архангельской области прогнозируется 20-21 градус мороза, в Карелии - 18-23 градуса мороза.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Блин
2021-12-08 15:49:00
Только утром читал прогноз, что в субботу потепление! До +1 градуса! Теперь - 23 это как?
В стране хоть один орган нормально работать способен!?
кир
2021-12-08 16:01:10
Блин, это родина, сынок. Зачем сотни лет назад волшебные сказки придумали?
Гость
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