Карелии обещают аномальный холод к концу недели

В Гидрометцентре ожидают усиление морозов до минус 23 градусов.

Четыре российских региона окажутся к концу нынешней недели в эпицентре аномального холода. Как заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура в этих регионах будет ниже нормы на 7-11 градусов.

По словам Вильфанда, на европейской части страны наиболее сильное похолодание ожидается в Архангельской области и Карелии. В Архангельской области прогнозируется 20-21 градус мороза, в Карелии - 18-23 градуса мороза.