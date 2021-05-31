Карелия готовится к участию во Всероссийском форуме финно-угорских народов

Крупный общественный форум, на котором рассмотрят вопросы продвижения языкового и культурного многообразия финно-угорских народов России, пройдет 3-4 июня в столице Удмуртской Республики.

На протяжении двух дней участники форума, среди которых представители общественных организаций финно-угорских и самодийских народов, научного и экспертного сообщества, финно-угорских СМИ, учреждений образования и культуры, органов власти, обсудят вопросы популяризации родных языков и культурного наследия, вовлечения молодежи в реализацию инициатив и проектов в области сохранения и развития традиций финно-угорских народов.

Как сообщили в региональном Миннаце, Карелия представит на форуме в Ижевске лучшие практики в использовании национальных языков в информационном пространстве, обучении карельскому, вепсскому и финскому языкам, сохранении и развитии родных языков и культур финно-угорских народов Карелии.

На пленарном заседании с докладом «Соответствовать вызовам времени: интерактивность и многополярность ее залог сохранения развития малых языков» выступит член Общественной палаты Республики Карелия, генеральный директор издательства «Периодика» Наталья Синицкая.

В рамках форума состоится концертная программа с участием творческих коллективов из финно-угорских регионов России. Современное музыкальное творчество на основе национальных традиций представит актер Национального театра Карелии, карельский рэпер Андрей Горшков.

Предполагается, что форум станет постоянно действующей общероссийской диалоговой площадкой для всестороннего обсуждения актуальных вопросов финно-угорских народов нашей страны, а также для поддержки инициатив и проектов.

Участники делегации от Республики Карелия делятся своими ожиданиями от участия в форуме:

Раиса Самодаева, председатель Совета уполномоченных IX съезда карелов Республики Карелия: «Будет возможность увидеть работу общественной организации, которая объединяет финно-угорские народы России, и познакомиться с активистами из других регионов».





Юлия Филиппова, член общества карельской культуры Viena, руководитель Дома деревни Вокнаволок: «Надеюсь на новые знакомства, обмен опытом в сохранении финно-угорской культуры. Хочется соприкоснутся с культурой Удмуртии».





Маргарита Пехконен, ответственный секретарь Национального медиапортала Карелии Oma Media: «Предыдущий год привнес в нашу жизнь множество нововведений, и форум в Ижевске – отличная возможность познакомиться с лучшими практиками и наработками, обменяться опытом с коллегами из разных регионов России и, конечно же, представить наш портал OMA MEDIA. Особенно радует, что Форум пройдет в оффлайн-формате».





Мария Кошелева, член Общества вепсской культуры, старший преподаватель кафедры прибалтийско-финской филологии Института филологии Петрозаводского государственного университета: «Форум поможет объединить представителей финно-угорского сообщества и позволит им обменяться опытом в работе по сохранению, развитию и возрождению финно-угорских языков».





Андрей Горшков, актер Национального театра Карелии: «Готовлюсь, хочется достойно представить родную республику на Форуме, приобрести новые знакомства, а возможно, и новых друзей, которые так же, как и я, неравнодушны к родному языку и национальной культуре».





В Год карельских рун, которым по инициативе национальной общественности был объявлен в Карелии 2021 год, республика примет делегатов VII съезда Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации, площадкой проведения которого этой осенью станет город Петрозаводск.