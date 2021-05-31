Реклама на сайте
Прислать новость
Валентина Пивненко рассказала о возможном возвращении пенсионного возраста для жителей Карелии 20
31.05.2021 14:18
Власти Петрозаводска предупредили о сносе незаконных гаражей на Зареке
31.05.2021 18:20
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу 28
31.05.2021 16:08
«Карелия должна развиваться для людей и ради людей» 4
31.05.2021 13:45
Инициатива Карелии изменить правила дачных взносов не нашла поддержки в Москве 4
31.05.2021 12:27

Карелия готовится к участию во Всероссийском форуме финно-угорских народов

Новости. Общество
11:45, 01 Июня 2021
фото: © fennougria.ee

Крупный общественный форум, на котором рассмотрят вопросы продвижения языкового и культурного многообразия финно-угорских народов России, пройдет 3-4 июня в столице Удмуртской Республики.

На протяжении двух дней участники форума, среди которых представители общественных организаций финно-угорских и самодийских народов, научного и экспертного сообщества, финно-угорских СМИ, учреждений образования и культуры, органов власти, обсудят вопросы популяризации родных языков и культурного наследия, вовлечения молодежи в реализацию инициатив и проектов в области сохранения и развития традиций финно-угорских народов.

Как сообщили в региональном Миннаце, Карелия представит на форуме в Ижевске лучшие практики в использовании национальных языков в информационном пространстве, обучении карельскому, вепсскому и финскому языкам, сохранении и развитии родных языков и культур финно-угорских народов Карелии.

На пленарном заседании с докладом «Соответствовать вызовам времени: интерактивность и многополярность ее залог сохранения развития малых языков» выступит член Общественной палаты Республики Карелия, генеральный директор издательства «Периодика» Наталья Синицкая.

В рамках форума состоится концертная программа с участием творческих коллективов из финно-угорских регионов России. Современное музыкальное творчество на основе национальных традиций представит актер Национального театра Карелии, карельский рэпер Андрей Горшков.

Предполагается, что форум станет постоянно действующей общероссийской диалоговой площадкой для всестороннего обсуждения актуальных вопросов финно-угорских народов нашей страны, а также для поддержки инициатив и проектов.

Участники делегации от Республики Карелия делятся своими ожиданиями от участия в форуме:

Раиса Самодаева, председатель Совета уполномоченных IX съезда карелов Республики Карелия: «Будет возможность увидеть работу общественной организации, которая объединяет финно-угорские народы России, и познакомиться с активистами из других регионов».

Юлия Филиппова, член общества карельской культуры Viena, руководитель Дома деревни Вокнаволок: «Надеюсь на новые знакомства, обмен опытом в сохранении финно-угорской культуры. Хочется соприкоснутся с культурой Удмуртии».

Маргарита Пехконен, ответственный секретарь Национального медиапортала Карелии Oma Media: «Предыдущий год привнес в нашу жизнь множество нововведений, и форум в Ижевске – отличная возможность познакомиться с лучшими практиками и наработками, обменяться опытом с коллегами из разных регионов России и, конечно же, представить наш портал OMA MEDIA. Особенно радует, что Форум пройдет в оффлайн-формате».

Мария Кошелева, член Общества вепсской культуры, старший преподаватель кафедры прибалтийско-финской филологии Института филологии Петрозаводского государственного университета: «Форум поможет объединить представителей финно-угорского сообщества и позволит им обменяться опытом в работе по сохранению, развитию и возрождению финно-угорских языков».

Андрей Горшков, актер Национального театра Карелии: «Готовлюсь, хочется достойно представить родную республику на Форуме, приобрести новые знакомства, а возможно, и новых друзей, которые так же, как и я, неравнодушны к родному языку и национальной культуре».

В Год карельских рун, которым по инициативе национальной общественности был объявлен в Карелии 2021 год, республика примет делегатов VII съезда Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации, площадкой проведения которого этой осенью станет город Петрозаводск.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-06-01 11:56:53
Балаган под эгидой миннаца
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»