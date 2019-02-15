Карелия намерена поставлять форель в азиатские и арабские страны

Карелия намерена развивать в странах Азии и Арабских государствах рынки сбыта производимой в регионе форели.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил журналистам на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает ТАСС.

"Пока основными партнерами, куда мы поставляем продукцию, являются европейские страны, но мы видим серьезные перспективы в Азии. Мы уже начали соответствующие работы с Китаем, в частности, с провинцией Фуцзянь, где проживают 45 млн человек <…> Есть предложения о сотрудничестве с арабскими странами, мы проводим ряд переговоров", - сказал Парфенчиков.

Он пояснил, что в декабре из Карелии уже были отправлены пробные парии продукции в Китай. По словам главы региона, для зарубежных поставок требуется усиленный ветеринарный контроль и сертификация. Он отметил, что в регионе уже действует новая ихтиолаборатория, которая необходима для развития экспорта.

"Необходимо развивать производство собственной живой икры, производство рыбных кормов. Сегодня дальнейшее производство сдерживает отсутствие отечественных разработок. Мы над этим работаем: это и дальнейшее строительство при поддержке минсельхоза селекционных производств, производство по рыбным кормам. Здесь мы работаем, в том числе, по получению технологий с нашими зарубежными партнерами, в частности с португальцами", - отметил Парфенчиков.