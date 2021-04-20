Карелия оказалась на задворках российской Арктики

Федеральный центр не видит в республике локомотива развития арктических территорий.

В середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил План реализации Стратегии развития Арктической зоны и основ государственной политики в Арктике, который имеет непосредственное отношение к Карелии, где почти все северные районы получили арктический статус. Но если взглянуть на те мероприятия, которые напрямую адресованы в утвержденном плане республике, станет очевидно, что федеральный центр отнюдь не считает ее локомотивом развития российской Арктики.

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