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Карелия оказалась на задворках российской Арктики

Новости. Экономика
12:46, 21 Апреля 2021
фото: дорога Беломорск-Сумпосад-Нюхча/паблик в ВК
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Федеральный центр не видит в республике локомотива развития арктических территорий.

В середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил План реализации Стратегии развития Арктической зоны и основ государственной политики в Арктике, который имеет непосредственное отношение к Карелии, где почти все северные районы получили арктический статус. Но если взглянуть на те мероприятия, которые напрямую адресованы в утвержденном плане республике, станет очевидно, что федеральный центр отнюдь не считает ее локомотивом развития российской Арктики.

Читайте подробнее в статье «На задворках Арктики».

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