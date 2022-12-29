Карелия оказалась самым неблагополучным регионом по грабежам и разбоям

В 2022 году Карелия заняла первое место среди регионов России по количеству грабежей и разбоев на 100 тыс. населения.

Это следует из отчета МВД РФ о состоянии преступности в стране.

За год в Карелии было совершено более 60 грабежей и разбоев на 100 тыс. населения. Это намного больше даже по сравнению с теми регионами, которые тоже оказались в десятке антилидеров рейтинга.

Например, в республике Тыва и Архангельской области, занявших второе и третье места, этот показатель составил, соответственно, 46 и 44,5 преступлений на 100 тыс. населения.

Кроме того, Карелия попала в топ-10 регионов по количеству краж и мошенничеств на 100 тыс. населения.

Экспертами ранее отмечалось, что причиной таких высоких показателей криминальной статистики может быть особенность регистрации и учетной политики преступлений. В Карелии регистрируют практически все инциденты и преступления. Это и выводит республику в лидеры по преступности, но способствует укреплению доверия к органам внутренних дел.