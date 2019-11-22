Подписаться
Новости. Экономика
10:49, 22 Ноября 2019
фото: rk.karelia.ru

Карелия получит более 800 млн рублей в виде гранта за успехи, рассказал Парфенчиков

Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что республика вошла в число регионов, претендующих на крупные гранты.

Карелия вошла в пятерку регионов Северо-Западного федерального округа, которые получат самые большие гранты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году. Об этом Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

"Нашей республике за высокие результаты развития из федерального бюджета будет выделена субсидия в размере 812 млн рублей", - заявил Артур Парфенчиков.

Куда будут направлены средства, читайте на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2019-11-22 11:45:00
Подъем экономики России начнется к концу следующего года, однако в целом темпы ее роста останутся отрицательными. Соответствующее заявление в эфире «России 24» сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.



"Отрицательные темпы роста"...

О как! "
Гостья
2019-11-22 11:41:54
Перечислите результаты. С этого места хотелось бы поподробнее. Что реально сделано для увеличения доходности республиканского бюджета, какой выпуск высокотехнологичной продукции налажен, какие предприятия запущены, или модернизированы? А так все бла бла бла. Ни о чем!
бюджет
2019-11-22 11:13:22
А могло бы быть больше в несколько раз, если бы до 3-х трлн. доллариев не сперла наша власть за свою бытность. В какой стране члены другого государства сидят в правительстве, госдуме, вещают с экранов ТВ???????
Изя
2019-11-22 11:12:13
" Забыли люди ценность бытия :
дипломы , статус деньги-всё продажно !
Не знаю, как для Вас , но для меня ,
лишь искренность души- вот это важно !!!" ( с)


" И это всё о нём )))" фильм такой был .
zanoza
2019-11-22 10:59:54
Ау! Где "Высокие результаты развития" ??? :)
Zim
2019-11-22 11:20:26
zanoza, так что, считаете нельзя давать Карелии эти деньги? Или вы просто не в курсе и поэтому интересуйтесь?
Изя
2019-11-22 11:05:50
zanoza, Они ушли в издержки ( трижды себе повысил зарплату ))))
zanoza
2019-11-22 11:19:54
Изя, похоже на то :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
21.11.2019, 10:25
Начальника управления культуры мэрии Петрозаводска отправят в отставку за недопустимые высказывания о горожанах
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом

Аналитика

Сегодня 09:15
Обществоведение
Виктор Симонов и его территория возможностей 1
Путешественник, организатор мировых соревнований на собачьих упряжках Виктор Симонов о потерянной гонке, покорении Арктики и гурмане Федоре Конюхове.
Житель Петрозаводска грозился расстрелять врачей 4
21.11.2019 13:19
Что происходит в Сегеже: репортаж из города мертвых птиц 5
20.11.2019 17:52
Высокие стандарты выборов 1
20.11.2019 11:02
"Вас отвезут на кладбище, и все останется так, как есть" 7
19.11.2019 14:42
Вся аналитика

Чтиво

21.11.2019 13:20
Без политики
Здравляндия: Что делать, если ребенок часто болеет
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
От "мрази" в "князи" 12
21.11.2019 13:09
ЧП бытового масштаба 2
21.11.2019 12:26
Экология в Сегеже: пустая паника или повод есть? 2
19.11.2019 16:42
архив чтиво

Медиа

Привился от гриппа в передвижном пункте
Новое
Сегодня 10:45
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»