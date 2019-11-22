Карелия получит более 800 млн рублей в виде гранта за успехи, рассказал Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что республика вошла в число регионов, претендующих на крупные гранты.

Карелия вошла в пятерку регионов Северо-Западного федерального округа, которые получат самые большие гранты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году. Об этом Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

"Нашей республике за высокие результаты развития из федерального бюджета будет выделена субсидия в размере 812 млн рублей", - заявил Артур Парфенчиков.

Куда будут направлены средства, читайте на сайте "Вести Карелии".