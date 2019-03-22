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Новости. Экономика
10:00, 22 Марта 2019
фото: vk.com/san.aviacia

Карелия потратит около 67 млн рублей на санавиацию

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В Карелии определен победитель аукциона, который будет осуществлять полеты санитарной авиации в этом году.

Победителем аукциона стал его единственный участник – АО "Служба санитарной авиации", об этом сообщает сайт госзакупок.

Стоимость контракта составила 66 млн 845 тысяч 647 рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Grek
2019-03-22 10:10:38
Районные больницы бы за эти деньги восстановили и летать бы не надо было никуда .
Беня
2019-03-22 11:35:47
Grek, да щазззз... Эти 66 мильёнов в год на все Карелию - это слезы. На зряплату вряд ли хватило бы, а еще надо платить как минимум липездричество, отопление, водопровод. Вот :)
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