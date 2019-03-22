Карелия потратит около 67 млн рублей на санавиацию

В Карелии определен победитель аукциона, который будет осуществлять полеты санитарной авиации в этом году.

Победителем аукциона стал его единственный участник – АО "Служба санитарной авиации", об этом сообщает сайт госзакупок.

Стоимость контракта составила 66 млн 845 тысяч 647 рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".