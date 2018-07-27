Карелия сократила долг перед банками

Объем задолженности республики Карелия перед коммерческими банками с начала года снижен на 2,8 млрд рублей.

На данный момент долг Карелии перед коммерческими банками составляет 5,8 млрд рублей, информирует республиканский Минфин.

Подробнее о выплатах долга и процентах читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".