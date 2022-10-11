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Карелия среди лидеров по числу школьников, прошедших «Урок цифры»

Новости. Общество
13:33, 12 Октября 2022
фото: © Сбербанк

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«Урок цифры» по применению искусственного интеллекта для создания стартапа прошли уже более миллиона школьников в России и 73 странах за рубежом.

Среди российских регионов лидерами по числу школьников, принявших участие в проекте, стала в том числе и Карелия. Управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим провел «Урок цифры» для школьников 11-го класса МОУ «Гимназии № 30», на котором он рассказал о возможностях применения искусственного интеллекта в предпринимательской деятельности, а также рассказал о нескольких успешных кейсах, реализованных в том числе и Карелии. Школьники после прохождения игрового тренажера на сайте урокцифры.рф представили и защитили свои идеи стартапов на основе искусственного интеллекта, которые были оценены экспертами карельского Сбера.

«Объединение усилий и компетенций ведущих технологических компаний в рамках всероссийского образовательного проекта „Урок цифры“ даёт школьникам актуальные знания по востребованным темам и позволяет замотивировать ребят для будущей предпринимательской и исследовательской деятельности в области цифровых технологий. „Урок цифры“ на тему „Искусственный интеллект в стартапах“ охватывает весь процесс создания проекта — от идеи до минимально жизнеспособного продукта. Он подтолкнёт многих школьников к дальнейшему погружению в тему цифровизации, ИТ и технологий», — отметил заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Николай Яцеленко.

Урок на тему «Искусственный интеллект в стартапах» стартовал в сентябре 2022 года в рамках всероссийской образовательной акции в поддержку задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Он разработан командой Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке молодёжного акселератора Сбера и Sber AI. Он состоит из вводной видеолекции и интерактивного тренажёра, задания которого позволяют в игровой форме получить информацию об использовании различных технологий ИИ, таких как компьютерное зрение, обработка естественного языка и предиктивная аналитика на основе больших данных. Уровень сложности тренажёра можно выбирать в зависимости от возраста учащегося.

«Сегодня запрос со стороны государства и бизнеса на представителей цифровых профессий как никогда высок. И мы убеждены, что задумываться о выборе образовательной траектории и будущей карьеры ребятам нужно как можно раньше. В этот раз „Урок цифры“ неслучайно посвящён искусственному интеллекту в стартапах. Урок позволит участникам стать ближе к перспективной отрасли и улучшить свои цифровые компетенции, без которых трудно представить будущее успешного специалиста в любой сфере», — рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Урок цифры» ориентирован на школьников 1–11 классов, а также их родителей и педагогов. Цель урока — познакомить аудиторию с понятием технологического стартапа и рассказать об основных этапах создания и развития наукоёмкого бизнеса: от поиска идеи до масштабирования продукта.

«Наш „Урок цифры“ — бесконечно важный проект, на стыке всего самого передового: искусственный интеллект, предпринимательство, обучение, стартапы. Этот проект доказывает, что, двигаясь в треке высоких технологий, государство и бизнес вместе могут создавать отличные продукты. Особенность проекта „Урока цифры“ не только в том, что он масштабный (более миллиона школьников только по треку ИИ), но и в том, что он повышает привлекательность ИТ-профессий, вовлекает и „профориентирует“ юных пользователей и превращает их в будущих ИТ-специалистов. Здорово, что трек по искусственному интеллекту привлек более миллиона ребят. Сегодня одной из самых дефицитных областей с точки зрения кадров остается разработка систем искусственного интеллекта и информационная безопасность. Поэтому нам важно заинтересовать школьников этой темой, показать, какие возможности она открывает, как здесь можно развить свои навыки и как проявить себя», — рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Ознакомиться с уроком можно до 16 октября 2022 года включительно. Организовать занятие или самостоятельно пройти урок по теме «Искусственный интеллект в стартапах» может любой желающий: все материалы находятся в открытом доступе.

«Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция, инициаторами которой выступают Минпросвещения, Минцифры и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Задачи проекта — развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.

Источник: ПАО Сбербанк

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