Карелия станет ежегодно получать более 43 млн рублей на покупку техники для тушения лесов

Карелия вошла в федеральный проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", сообщает правительство республики.

"На обновление парка лесопожарной техники и оборудования республике ежегодно будет выделяться более 43 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

"В рамках федерального проекта нам выделены средства субвенции из федерального бюджета в объеме 64,5 миллионов рублей. Из них 43,6 миллиона – на приобретение лесопожарной техники и оборудования", - сказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Павлов.

В настоящее время проводится закупка техники: тракторов, мотопомп, навигационного оборудования, катеров, ранцевых огнетушителей, бензопил. Кроме этого, идет дооснащение уже имеющейся в республике техники.

Вся закупленная техника для тушения лесных пожаров поступит в Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов.

С начала сезона в лесах республики зарегистрировано шесть лесных пожаров на общей площади 20,4 га. Лесные пожары произошли в Лахденпохском, Сортавальском, Медвежьегорском и Суоярвском районах.