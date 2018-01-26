Карелия увеличила внешнеторговый оборот

Таможня республика подвела итоги года и отметила существенный подъем внешнеторгового оборота, который в течение минувшего года вырос на треть.

"Внешнеторговый оборот вырос в 2017 году по сравнению с 2016-м- примерно на 33% увеличился в стоимостном выражении. Ну традиционно больше экспортная направленность идет внешнеэкономической деятельности. И мы видим рост показателей по экспорту, незначительное снижение импортных показателей",- заявила начальник службы организации таможенного контроля Карельской таможни Янина Малиновская на встрече с прессой.

Что и куда Карелия экспортирует активнее всего, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".