Карелия увеличила внешнеторговый оборот

По теме
Загрузка...
Таможня республика подвела итоги года и отметила существенный подъем внешнеторгового оборота, который в течение минувшего года вырос на треть.
"Внешнеторговый оборот вырос в 2017 году по сравнению с 2016-м- примерно на 33% увеличился в стоимостном выражении. Ну традиционно больше экспортная направленность идет внешнеэкономической деятельности. И мы видим рост показателей по экспорту, незначительное снижение импортных показателей",- заявила начальник службы организации таможенного контроля Карельской таможни Янина Малиновская на встрече с прессой.
Что и куда Карелия экспортирует активнее всего, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
23.01.2018, 10:24
20.01.2018, 10:19
26.01.2018, 09:17
19.01.2018, 22:00
21.01.2018, 13:40
23.01.2018, 10:51
Аналитика
24.01.2018 16:45
Обществоведение
В Карелии продолжается прием заявок по программе "Комфортная городская среда", которая рассчитана на срок до 2022 года.
23.01.2018 09:49
22.01.2018 16:19
17.01.2018 14:25
17.01.2018 11:00
Чтиво
Сегодня 09:17
Без политики
Бывший администратор известного в Петрозаводске суши-бара рассказала и показала, в каких условиях готовились блюда, пользующиеся большой популярностью у горожан.
23.01.2018 13:50
19.01.2018 10:14
17.01.2018 09:43
Комментарии