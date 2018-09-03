Карелия вернула краткосрочный заем в размере 2,5 млрд рублей

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Министерство финансов Карелии вернуло бюджетный кредит на сумму 2,5 млрд рублей, предоставленный республике из федерального бюджета в июне этого года
"В июне 2018 года министерством финансов Республики Карелия привлечен кредит в сумме 2,5 млрд. рублей сроком на 88 дней, который 30 августа был погашен в установленный срок и полном объёме", - говорится в сообщении министерства.
Подробнее о том, кто имеет право получать краткосрочные кредиты и почему Карелии поспешила вернуть займ, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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