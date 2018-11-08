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Новости. Экономика
14:01, 08 Ноября 2018
фото: министерство финансов Карелии

Карелия вошла в рейтинг регионов, активно гасящих госдолг

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Впервые за многие годы республика на треть сократила госдолг и стоит на пороге принятия профицитного бюджета, сообщает Минфин Карелии.

По информации ведомства, показатель проводимой властями региона политики во всех экономических и финансовых сферах - уровень государственного долга. В силу ряда причин Карелия попала в пятерку регионов, обладающих наиболее серьезным объемом госдолга по отношению к собственным доходам (124% по итогам 2017 года). Тем не менее, республика оказалась в лидерах другого рейтинга - регионов, которые активно гасят госдолг. По итогам работы за 10 месяцев этого года объем государственного долга республики снижен по сравнению с началом года на 6,8 млрд рублей (на 27 %) и составил на 1 ноября 18,2 млрд рублей (77,4 % к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета).

Активное снижение долговой нагрузки в текущем году было отмечено универсальным рейтинговым агентством РИА Рейтинг: по уровню долговой нагрузки за 9 месяцев 2018 года Карелия вышла из числа субъектов Российской Федерации с наибольшей долговой нагрузкой.

Это стало возможным за счет поступления дополнительных налоговых и неналоговых доходов и эффективного управления ликвидностью счета бюджета. Кроме того, правительство республики рефинансировало действующие долговые обязательства - относительно "дорогие" кредиты банков погашены за счет новых кредитов, полученных под процентную ставку в размере ключевой ставки Центрального банка, увеличенной на 1 процент. В результате средняя процентная ставка по "кредитному портфелю" Минфина Карелии снижена с 9,33% до 8,27 % годовых, что позволило сократить расходы на обслуживание долга за 10 месяцев текущего года на 250 млн рублей. Арифметика, если вдуматься, несложная, но не использовавшаяся ранее. Способ облегчить кредитные обязательства доступен даже обывателю, которому реструктуризировать кредиты сегодня предлагают едва ли не все банки.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2018-11-08 14:21:49
Их ( олигархов ) взять нельзя , потому что тем кто будет брать тоже придётся присесть лет на 20 . Коррупция это называется снизу до верха , понимать надо .
Старый человек
2018-11-08 14:13:58
Что это за долг,18-19 млрд.р.? Взять за задницу 1-2 -ух липовых олигархов из сотни, и погасить "долг".....ведь миллиардами долларов деньги из страны выкачиваются,все это знают....и как становятся миллиардерами тоже не секрет....всё есть в интернете...
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