Карелиястат фиксирует спад по поставкам живой рыбы и ракообразных

При этом оборот организаций в сфере рыболовства и рыбоводства в Карелии за 4 месяца 2018 года вырос на 18,3% за счет вылова морской рыбы.

По данным Карелиястата, оборот рыболовецких предприятий, поставляющих морскую свежую и охлажденную рыбу, вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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