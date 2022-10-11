«Карельская Рысь» стала второй на Кубке России по тайскому боксу

Наталья Дьячкова завоевала серебро в весовой категории 60 килограммов, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В Чите прошли финальные поединки соревнований по тайскому боксу на Кубок России.



Карельская спортсменка, чемпионка мира, Европы и России Наталья Дьячкова завоевала серебро в весовой категории 60 килограммов. Спортсменка тренируется у Ивана Андриенко.







фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Петрозаводчанка Дарья Полозская также стала серебряным призером Кубка, в весовой категории 48 килограммов. Она - воспитанница Дианы Зубровской.