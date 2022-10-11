«Карельская Рысь» стала второй на Кубке России по тайскому боксу

Наталья Дьячкова завоевала серебро в весовой категории 60 килограммов, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
В Чите прошли финальные поединки соревнований по тайскому боксу на Кубок России.
Карельская спортсменка, чемпионка мира, Европы и России Наталья Дьячкова завоевала серебро в весовой категории 60 килограммов. Спортсменка тренируется у Ивана Андриенко.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание