11:10, 22 Мая 2019
Карельские депутаты поддержали введение запрета на хирургическое удаление пальцев у кошек
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Комитет по природным ресурсам и экологии парламента Карелии поддержал инициативу о запрете проведения хирургических операций кошкам, в результаты которых им удаляют крайние фаланги пальцев, чтобы они не царапались когтями.
Представитель министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии пояснил, что такие операции приводят к тому, что кошки не могут нормально ходить, меняется их характер. Хирургическое вмешательство может привести к некрозу тканей.
В настоящее время законодательство не позволят контролировать деятельность специалистов, которые проводят такие операции.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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