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Новости. Общество
11:10, 22 Мая 2019
фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Карельские депутаты поддержали введение запрета на хирургическое удаление пальцев у кошек

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Комитет по природным ресурсам и экологии парламента Карелии поддержал инициативу о запрете проведения хирургических операций кошкам, в результаты которых им удаляют крайние фаланги пальцев, чтобы они не царапались когтями.

Представитель министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии пояснил, что такие операции приводят к тому, что кошки не могут нормально ходить, меняется их характер. Хирургическое вмешательство может привести к некрозу тканей.

В настоящее время законодательство не позволят контролировать деятельность специалистов, которые проводят такие операции.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Изя
2019-05-22 12:41:58
Чем занимаются эти едросы и околоедросы депутаты не понимаю , что не закон принимают то курам на смех , Кого наизбирали карелы не понятно . Вернее понятно , но ругаться матом не буду . :)
Беня
2019-05-22 12:30:56
Это архи-важно. Если кошки перестанут царапаться - человечество обречено. :)
Горожанин
2019-05-22 11:54:16
Срочно нужен закон о запрете разбивать куриные яйца с тупого конца!
Мир все больше впадает в маразм. Ну разве так не понятно, что калечить животных нельзя?! И жестокое обращение с животными преследуется по закону...
ПлачУ и ПлАчу
2019-05-22 12:16:50
Горожанин, так если уже у некоторых эволюция вырезала целые фаланги мозгов - пошел некроз...
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