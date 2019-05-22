Карельские депутаты поддержали введение запрета на хирургическое удаление пальцев у кошек

Комитет по природным ресурсам и экологии парламента Карелии поддержал инициативу о запрете проведения хирургических операций кошкам, в результаты которых им удаляют крайние фаланги пальцев, чтобы они не царапались когтями.

Представитель министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии пояснил, что такие операции приводят к тому, что кошки не могут нормально ходить, меняется их характер. Хирургическое вмешательство может привести к некрозу тканей.

В настоящее время законодательство не позволят контролировать деятельность специалистов, которые проводят такие операции.

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