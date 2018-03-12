Карельские предприятия добыли более 12 тыс. тонн рыбы в море

Рыбодобывающие предприятия Карелии с начала года добыли 12,1 тыс. тонн океанической рыбы.

Рыбодобывающие предприятия республики продолжают осуществлять промысел в Баренцевом море.

С начала года ими добыто 12,1 тыс. тонн рыбы, в том числе 10,4 тыс. тонн донных видов рыб трески и пикши, 1,2 тыс. тонн мойвы и 0,5 тыс. тонн прочих видов рыб, таких как камбала, зубатка, палтус и морской окунь.

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