Карельские саперы изъяли и уничтожили 96 взрывоопасных предметов

фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

В Питкярантском районе специалисты группы разминирования изъяли и обезвредили 96 взрывоопасных предметов времен войны, сообщил Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По информации оперативных дежурных, 7 октября саперы из подразделения разминирования и взрывоопасных работ выезжали в Питкярантский район для уничтожения боеприпасов времен Великой Отечественной войны.



Ранее, 5 октября, в процессе поисковых работ в лесном массиве специалисты обнаружили 96 взрывоопасных предметов.

Среди опасных находок − 2 снаряда по 122 мм, 8 снарядов по 76мм, 52 минометные мины калибром 82мм, 14 снарядов по 45 мм, 6 минометных мин калибром 50 мм, 5 гранат РГ-42, граната Дьяконова, 2 гранаты Ф-1, 2 взрывателя по 76мм, 3 авиационных снаряда и авиационная бомба АБ-50 кг.



Все взрывоопасные предметы уничтожены саперами на специализированных площадках при помощи специального оборудования.