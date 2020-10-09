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Карельские саперы изъяли и уничтожили 96 взрывоопасных предметов

Новости. Происшествия
18:20, 09 Октября 2020
фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН
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В Питкярантском районе специалисты группы разминирования изъяли и обезвредили 96 взрывоопасных предметов времен войны, сообщил Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По информации оперативных дежурных, 7 октября саперы из подразделения разминирования и взрывоопасных работ выезжали в Питкярантский район для уничтожения боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Ранее, 5 октября, в процессе поисковых работ в лесном массиве специалисты обнаружили 96 взрывоопасных предметов.

Среди опасных находок − 2 снаряда по 122 мм, 8 снарядов по 76мм, 52 минометные мины калибром 82мм, 14 снарядов по 45 мм, 6 минометных мин калибром 50 мм, 5 гранат РГ-42, граната Дьяконова, 2 гранаты Ф-1, 2 взрывателя по 76мм, 3 авиационных снаряда и авиационная бомба АБ-50 кг.

Все взрывоопасные предметы уничтожены саперами на специализированных площадках при помощи специального оборудования.

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