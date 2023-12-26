Карельские ученые исследуют коронавирус с помощью клеточного сортера

Новый прибор поступил в центр коллективного пользования КарНЦ РАН в этом году.

Карельские ученые выясняют, как и почему COVID-19 надолго остается в организме пациентов, перенесших инфекцию. В этом году в центр коллективного пользования КарНЦ РАН поступил клеточный сортер последнего поколения Future Technology (Китай).



С его помощью специалисты выявляют клетки и гены, ответственные за эти механизмы.











Также прибор необходим для решения задач биологов в рамках выполнения госзадания. Лаборатория генетики Института биологии изучает генетическую предрасположенность к развитию различных заболеваний, в том числе социально значимых: сердечно-сосудистых, аутоиммунных, болезней печени и легких.



Специалисты исследуют влияние генетических и эпигенетических факторов. Последние регулируют активность генов, но не влияют на первичную структуру ДНК. Особенность эпигенетических факторов в том, что они очень подвержены внешнему влиянию – стресса, окружающей среды и прочее, сообщили в пресс-службе научного центра.



Напомним, ранее мы опубликовали статью, посвященную работе карельских математиков. Ученые вносят свою лепту в транспортную реформу Петрозаводска.