Карельские ученые попытаются помочь горнякам в поисках богатейших залежей руды

Ученые карельского научного центра РАН обнаружили циркон в составе костомукшской железной руды.

Как сообщают сотрудники республиканского Минприроды со ссылкой на КарНЦ РАН, анализ этого минерала позволяет определить возраст и условия формирования горной породы, а также на практике может помочь в поиске территорий с рудой наилучшего качества.



Благодаря находке, новым технологиям и методам, ученые смогли уточнить возраст и условия формирования трех типов железистых кварцитов в Костомукше. Самому молодому из них 2,76 – 2,74 млрд лет.



«В этот период наша Карелия была больше похожа на Камчатку, где происходит субдукция — погружение океанической плиты под край сформировавшегося континента. Через Костомукшу 2,8 млрд лет назад проходила цепь вулканов, рядом с которой находился морской бассейн, в нем бурлили „черные курильщики“, жили цианобактерии и происходило накопление железа. В это время сформировались самые богатые руды (BIF-3)», — рассказал руководитель лаборатории геологии и геодинамики докембрия института геологии КарНЦ РАН Александр Слабунов.



Согласно сообщению, анализ цирконов позволил расшифровать историю дальнейших преобразований всех трех типов железистых кварцитов.



По мнению геологов-практиков, преобразованные руды являются более ценными для промышленности. Если гипотеза ученых о том, что многочисленные преобразования приводят к улучшению качества руды, подтвердится, то они смогут предложить методику, как выделять зоны с наиболее ценной рудой, резюмировали ученые.