Карельские ученые вступились за арендатора территории Гирвасского геопарка

Власти Карелии хотят расторгнуть договорные отношения с жительницей поселка Гирвас, которая на протяжении нескольких лет обустраивала земельный участок у древнего вулкана.

Председатель Карельского научного центра Российской академии наук Ольга Бахмет направила обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову, в котором призвала руководителя региона вмешаться в ситуацию вокруг Гирвасского геопарка. Поводом для обращения послужил отказ республиканского министерства имущественных и земельных отношений продлить договор аренды территории геопарка с местной жительницей Розой Ефимовой.

Как отметила Ольга Бахмет, в начале 2000 годов Институтом геологии КНЦ РАН была разработана геолого-познавательная экскурсия "Древние вулканы Карелии", кульминационной точкой которой стало посещение следов древнего вулкана в окрестностях поселка Гирвас Кондопожского района. Тур приобрел популярность, когда обслуживанием и рекламой достопримечательностей поселка Гирвас занялась местная жительница Роза Ефимова. Она взяла в аренду земельный участок вблизи холостого водосброса Пальеозерской ГЭС и приступила к его благоустройству. На арендованном участке появились стоянка для автомобилей, летнее кафе, сувенирные киоски и биотуалеты.

В сотрудничестве с учеными Института геологии Роза Ефимова начала реализацию проекта по созданию геопарка. Однако эта территория заинтересовала и других бизнесменов. В частности, компания "Турхолдинг Родина Карелия" захотела открыть в районе Гирвасского вулкана парк экстремальных развлечений, и это стало причиной того, что республиканские власти решили прекратить арендные отношения с Розой Ефимовой.

Руководство Карельского научного центра РАН выступило в поддержку проекта Ефимовой. "Просим разобраться в сложившемся положении, обратив особое внимание на проект, реализуемый Р.А. Ефимовой и оказать содействие в возобновлении договорных отношений министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия и Р.А.Ефимовой, как арендатора земельного участка, расположенного в непосредственной близости с "Гирвасским вулканом". Предлагаем организовать работу по трансляции имеющегося опыта экологически ответственного и экономически эффективного использования уникальных объектов природы для развития познавательного туризма", - говорится в обращении председателя КНЦ РАН к главе Карелии.