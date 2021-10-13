Реклама

Карельский митрополит благословил новый сайт Петрозаводской епархии РПЦ

Новости. Общество
11:21, 13 Октября 2021
фото: коллаж © кадр из видео

Новости партнеров

Петрозаводская и Карельская епархия Русской православной церкви обосновалась в Интернете с конца 90-х годов прошлого столетия.

У Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви появился новый сайт. Как отметили в информационном отделе епархии, начало работы нового сайта благословил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

«При создании были использованы современные подходы в сайтостроении», – сообщили в епархии. При этом разработчики нового сайта провели аудит старой версии, чтобы сохранить всю его информацию, начиная с 1998 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жанна
2021-10-13 13:31:35
Сколько отжали за сайт?!?
nae
2021-10-13 13:06:44
А где приписка, что на правах рекламы?
Русский
2021-10-13 12:37:31
Карельское казачество одобряет. Любо !!!
Саныч
2021-10-13 12:18:02
Разводят бесовство поганое!
Knower
2021-10-13 12:02:15
Что бы звучало круче, надо было написать, что они в интернете с конца прошлого тысячелетия.
комба
2021-10-13 11:31:14
Попы шагают в ногу с техническим прогрессом. Только, где взять много верующих?
Leopol'd
2021-10-13 12:11:55
комба, достаточно верующих в руководстве страны. Тогда и льготы по налогам, и приватизация, и отсутствие наказаний за нарушения законов обеспечены!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
07.10.2021, 07:25
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
06.10.2021, 22:03
Машины всмятку: серьезное ДТП с тремя фурами и микроавтобусом произошло на трассе в Карелии (ФОТО)
06.10.2021, 13:26
Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Карелии

Аналитика

12.10.2021 15:25
Политкухня
На съезд «Единой России» в «мягком вагоне» 15
Экс-спикера Петрозаводского горсовета Геннадия Боднарчука судят за то, что он ездил на съезды «Единой России» в люксовом вагоне за бюджетный счет.
Ресторан — дело серьезное 9
12.10.2021 13:56
Полемика в парламенте Карелии не нужна 14
12.10.2021 12:11
«Мы у каждого спросим национальность» 12
11.10.2021 12:49
Избавиться от варикоза без боли и следа
08.10.2021 17:05
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»