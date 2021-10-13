Карельский митрополит благословил новый сайт Петрозаводской епархии РПЦ

Петрозаводская и Карельская епархия Русской православной церкви обосновалась в Интернете с конца 90-х годов прошлого столетия.

У Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви появился новый сайт. Как отметили в информационном отделе епархии, начало работы нового сайта благословил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

«При создании были использованы современные подходы в сайтостроении», – сообщили в епархии. При этом разработчики нового сайта провели аудит старой версии, чтобы сохранить всю его информацию, начиная с 1998 года.