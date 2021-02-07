Карельский митрополит Константин назвал 22 июня "профессиональным праздником войск СС"

Иерарх Русской православной церкви считает, что духовную победу в Великой Отечественной войне одержало небесное воинство с государем-императором.

Выступая 7 февраля с проповедью в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин назвал 22 июня "профессиональным праздником войск СС". Иерарх Русской православной церкви решил напомнить прихожанам о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, которое отмечалось в России в прошлом году и поделился своим взглядом на исторические события.

"Гитлер напал на нашу Родину в воскресенье, 22 июня, – сказал митрополит Константин. –22 июня – это день летнего солнцестояния, это – профессиональный праздник войск СС. Они себя считали солнечными, светлыми, сияющими, всепобеждающими. А в Русской православной церкви тогда, 22 июня, это был День памяти всех святых в земле русской просиявших, в том числе и наших святых новомучеников и страстотерпцев во главе с государем-императором, главнокомандующим русской армии, который возглавлял борьбу очень успешно с Германией до 1917 года. И вот это воинство небесное, несмотря на то, что в 1917 году государя-императора отстранили от главнокомандования, и Россия потерпела поражение в 1918 году в войне с немцами из-за предательства царя, воинство небесное во главе с непобедимым царем, во главе со всеми святыми в земля русской просиявшими, во главе с мужественными мучениками-страстотерпцами одержало вот эту духовную победу над оккультным, колдовским, черно-магическим фашистским рейхом. Это мы тоже должны помнить и ценить".