Карельский митрополит РПЦ примет участие в создании учебника по медицинской этике

Решение о подготовке учебника для вузов принято на заседании Совета по этике при Минздраве РФ.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин вошел в состав рабочей группы по созданию вузовского учебника по медицинской этике. Как сообщили в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, решение о подготовке такого учебника принято на очередном заседании Совета по этике при Минздраве РФ.

Карельский митрополит является членом совета и президиума Российской академии естественных наук. В миру он работал врачом и преподавал в Смоленском медицинском институте.