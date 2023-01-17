Карельский митрополит сравнил православие с пианино, а протестантство – с губной гармошкой

Иерарх Русской православной церкви считает, что «дело не в музыкальном инструменте, который нам достался».

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин в очередной раз выступил с довольно образной проповедью в защиту православия. Во время обращения к прихожанам Крестовоздвиженского собора Петрозаводска в минувшее воскресенье митрополит Константин сравнил православие с пианино, а протестантство – с губной гармошкой.

«Некоторые люди – к сожалению, таких много – считают, что наше православие где-то беднее, чем, скажем, католицизм или протестантизм, которые могут объяснить что-то понятно, удобно и приводят всякие примеры, – заявил на проповеди Карельский митрополит. – А я привожу другой пример: вот представьте себе: какой-нибудь немец, протестант, у него музыкальный инструмент – губная гармошка, и он старательно на этой гармошке и вальс сыграет, и какую-нибудь мазурку, и что-нибудь другое. А у вас будет роскошное пианино, и на этом пианино вы будете одним пальцем тыкать: «Чижик-пыжик где ты был? На Фонтанке водку пил». И что, после этого мы можем говорить, что пианино – более примитивный инструмент, нежели губная гармошка? Наверное, дело не в инструменте, который нам достался, а в том, какие мы сами».