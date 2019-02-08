"Карельский окатыш" инвестирует в производство 8,4 млрд рублей

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Предприятие «Карельский окатыш» утвердило инвестиционную программу на 2019 год в размере 8,4 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба комбината, объем запланированных инвестиций на 2,8 млрд рублей больше по сравнению с 2018 годом.
В частности, на эти средства запланировано реализовать два стратегических проекта, рассчитанных на несколько лет. Первый – строительство комплекса циклично-поточного транспорта (ЦПТ) в центральном карьере.
Второй проект касается реконструкции центральной котельной "Карельского окатыша".
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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