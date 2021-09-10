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Любарскому предлагали по 100 рублей за каждый грамм героина

Новости. Криминал
13:42, 12 Сентября 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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После выхода фильма «Командир: история противостояния» мы решили напомнить, как те события описывались 17 лет назад, когда правоохранители в Карелии разгромили преступную группировку «карловцев» и довели дело до суда.  

Статья Натальи Захарчук «Карловцы» погорели на героине», была опубликована на нашем сайте 23 июня 2004 года.

«Зная, что уже фигурируют в оперативных разработках, сам Карлов и его ближайший помощник Золотарев захотели перестраховаться, и для начала — наладить хорошие коммерческие отношения с милицией, — чтобы не трогали», — говорится в публикации.

Сначала бандиты предложили взятку руководившему тогда Отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Петрозаводска Владимиру Любарскому, который сейчас занимает пост главы Петрозаводска.

«Даже ставку свою разработали: 100 рублей за каждый проданный грамм героина идет в карман милиционеру. В обмен, — спокойное существование преступной группировки на рынке и безопасность всех участников героиновой цепочки. Любарский Карлова с Золотаревым послал подальше. Потом в милиции придумали «оперативное внедрение». В следующий раз от предложения взяток уже никто не отказывался. Карлов с Золотаревым были уверены, что «кормят» как минимум двоих высокопоставленных чиновников в погонах», — писала 17 лет назад «Столица на Онего».

Как дальше развивались события, читайте здесь.

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Комментарии

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кир2
2021-09-12 16:31:40
Как в наркополицейские работают , знают все , фильмы смотрят , Жуткие люди .
Штази
2021-09-12 16:03:39
Пиар такой делают, как перед назначением на большой генеральский пост. То на каяке по островам, то ярая борьба с оргпреступностью на заре эпохи. Зачем эта вся шелуха? Про городские дела бы побольше грамотной информации, и прямо сейчас, а не через 20 лет, как про героин.
alex
2021-09-12 15:36:39
Нет во власти чистых пацанов, чистенькие Кремлю не нужны, ими невозможно управлять, поэтому у всех в прошлом "рыльца в пушку" и Любарский не исключения и он про это прекрасно знает. Че все его "отбеливают", не понимаю.
Саныч
2021-09-12 15:15:06
Да достали уже, не надо ничего напоминать. Еще через неделю вспомните - вообще концерт будет.
Knower
2021-09-12 15:08:18
Нормально так, вместо того, что бы посадить за дачу взятки и признание торговлей героином он просто выгнал их))
Молодец какой
кир2
2021-09-12 16:36:34
Knower, так юрист - заушник , порешал проблемы .
Вася
2021-09-12 14:42:14
А скока Алине дали?
Кинокритик
2021-09-12 14:10:07
Одному 26 миллионов премии предложили, и он не отказался :) Потом на благотворительность все деньги истратил
кир2
2021-09-12 16:30:02
Кинокритик, поделили между собой с командиром .
drug
2021-09-12 15:11:03
Кинокритик, благотворительность ?
Не смешите.
Распорядился деньгами по своему усмотрению. Как и было заранее оговорено. Может и дело потом возбулят.
кир2
2021-09-12 16:32:30
drug, дело и сроки нужны обязательно.
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