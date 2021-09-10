Любарскому предлагали по 100 рублей за каждый грамм героина

После выхода фильма «Командир: история противостояния» мы решили напомнить, как те события описывались 17 лет назад, когда правоохранители в Карелии разгромили преступную группировку «карловцев» и довели дело до суда.

Статья Натальи Захарчук «Карловцы» погорели на героине», была опубликована на нашем сайте 23 июня 2004 года.

«Зная, что уже фигурируют в оперативных разработках, сам Карлов и его ближайший помощник Золотарев захотели перестраховаться, и для начала — наладить хорошие коммерческие отношения с милицией, — чтобы не трогали», — говорится в публикации.

Сначала бандиты предложили взятку руководившему тогда Отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Петрозаводска Владимиру Любарскому, который сейчас занимает пост главы Петрозаводска.

«Даже ставку свою разработали: 100 рублей за каждый проданный грамм героина идет в карман милиционеру. В обмен, — спокойное существование преступной группировки на рынке и безопасность всех участников героиновой цепочки. Любарский Карлова с Золотаревым послал подальше. Потом в милиции придумали «оперативное внедрение». В следующий раз от предложения взяток уже никто не отказывался. Карлов с Золотаревым были уверены, что «кормят» как минимум двоих высокопоставленных чиновников в погонах», — писала 17 лет назад «Столица на Онего».

Как дальше развивались события, читайте здесь.