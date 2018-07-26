Катанандова перепутали с арестованным в Италии экс-сенатором

СМИ перепутали фотографии бывшего сенатора от Карелии Сергея Катанандова и экс-члена Совета Федерации Дмитрия Кривицкого, которого арестовали в Италии.

Как пишет ТАСС, Дмитрий Кривицкий задержан на севере Италии. Как уточняет в среду агентство ANSA, арест был произведен запросу РФ в городе Кортине Д'Ампеццо.

Генеральное консульство России в Милане проинформировано об аресте Кривицкого, сообщили ТАСС в российском посольстве в Риме.

При этом на фотографии к новости СМИ разместило фотографию бывшего главы Карелии, экс-сенатора Сергея Катанандова.