Катанандова перепутали с арестованным в Италии экс-сенатором

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СМИ перепутали фотографии бывшего сенатора от Карелии Сергея Катанандова и экс-члена Совета Федерации Дмитрия Кривицкого, которого арестовали в Италии.
Как пишет ТАСС, Дмитрий Кривицкий задержан на севере Италии. Как уточняет в среду агентство ANSA, арест был произведен запросу РФ в городе Кортине Д'Ампеццо.
Генеральное консульство России в Милане проинформировано об аресте Кривицкого, сообщили ТАСС в российском посольстве в Риме.
При этом на фотографии к новости СМИ разместило фотографию бывшего главы Карелии, экс-сенатора Сергея Катанандова.
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