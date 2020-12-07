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Казаки Карелии научат подростков родину любить в декорациях концлагеря

Новости. Общество
17:23, 07 Декабря 2020
фото: Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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Корреспондент "Столицы на Онего" подготовил репортаж из бутафорского финского концлагеря, построенного в карельской деревне Ватнаволок.

В деревне Ватнаволок, на территории базы отдыха "Карелия", начал работу проект под названием "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов". Его презентация состоялась в субботу, пятого декабря. Организатором проекта выступил детский благотворительный фонд "Открытые возможности", который выиграл на эти цели грант президента в размере 2,8 млн рублей.

"У нас предусмотрен патриотический блок. Заниматься с детьми будут специалисты, широко известные в нашем городе, и специалисты по работе с молодежью. Будут проводиться "уроки мужества", военно-исторические викторины… Нашим партнером по проекту именно в рамках историко-патриотического воспитания является петрозаводское казачье общество. Представители этого общества будут проводить занятия с детьми", - сообщила прессе Наталья Абрамова.

Объяснять репортерам, как казаки оказались на поле реконструкции событий, происходивших в финских концлагерях, пришлось министру национальной и региональной политики Сергею Киселеву. 

Подробности - в репортаже "Столицы на Онего".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-12-07 17:41:35
Нагайками?
кир
2020-12-07 17:39:53
Либерасты и пособники финских оккупантов будут в истерике. Почему Поташов ничего не написал? Потому что там, за границей, кормится.
однозначно
2020-12-07 17:34:14
Люберастню тоже пусть научат. На конюшне
Гость
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