Казаки Карелии научат подростков родину любить в декорациях концлагеря

Корреспондент "Столицы на Онего" подготовил репортаж из бутафорского финского концлагеря, построенного в карельской деревне Ватнаволок.

В деревне Ватнаволок, на территории базы отдыха "Карелия", начал работу проект под названием "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов". Его презентация состоялась в субботу, пятого декабря. Организатором проекта выступил детский благотворительный фонд "Открытые возможности", который выиграл на эти цели грант президента в размере 2,8 млн рублей.

"У нас предусмотрен патриотический блок. Заниматься с детьми будут специалисты, широко известные в нашем городе, и специалисты по работе с молодежью. Будут проводиться "уроки мужества", военно-исторические викторины… Нашим партнером по проекту именно в рамках историко-патриотического воспитания является петрозаводское казачье общество. Представители этого общества будут проводить занятия с детьми", - сообщила прессе Наталья Абрамова.

Объяснять репортерам, как казаки оказались на поле реконструкции событий, происходивших в финских концлагерях, пришлось министру национальной и региональной политики Сергею Киселеву.

Подробности - в репортаже "Столицы на Онего".