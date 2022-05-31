Казаки выдвинули своего кандидата на выборы главы Карелии

«Казачья партия Российской Федерации» в Карелии представила свою кандидатуру на должность главы республики.

Региональное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Карелии выдвинуло кандидатуру Анны Дмитриевой на должность главы республики, сообщает ЦИК.

Ранее со своими кандидатами на выборы главы региона определились партии «Зеленая альтернатива», «Партия Роста», «Российская партия свободы и справедливости», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунистическая партия Коммунисты России» и «Демократическая партия России» .