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Каждого десятого военнослужащего в России могут сократить

Новости. Общество
20:40, 20 Октября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Министерство финансов подготовило предложения по оптимизации расходов на Вооруженные силы.

Минфин подготовил новые предложения по оптимизации бюджета. На этот раз ведомство заинтересовали расходы на вооруженные силы. В числе предложений министерства — сокращение численности войск, увеличение необходимого для выхода на пенсию срока выслуги лет, отмена индексации пенсионных выплат и экономия на питании, пишут "Известия".

Первый пункт предложений финансового ведомства — сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Согласно указу президента, вступившему в силу в 2018 году, она установлена на уровне чуть больше миллиона человек, то есть речь идет о ликвидации порядка 100 тыс. должностей.

Сделать это Минфин предлагает за счет свободных вакансий, а также переводя на гражданскую службу тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач. К таковым авторы документа относят медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков. Отметим, что около 10 лет назад основная часть военнослужащих в подобных структурах уже рассталась с погонами и была переведена в категорию гражданского персонала.

Минфин также предлагает увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией. Кроме того, при досрочном расторжении контракта военнослужащий должен возместить стоимость военной формы "пропорционально сроку носки".

Еще одна предложенная возможность сэкономить — обеспечение питания контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах.

Содержит документ и предложение исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции. А также — увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии. Сегодня он составляет 20 лет, и в нем учитывается учеба в военном вузе. То есть, получив диплом и лейтенантские погоны, офицер должен прослужить до права выхода на пенсию всего 15 лет.

Минфин предлагает увеличить срок выслуги до 25 лет, причем годы обучения в училище в них входить не должны. То есть если сегодня офицер может рассчитывать, что получит пенсию в возрасте примерно 36 лет, то в случае реализации предложений это произойдет на 10 лет позже.

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Комментарии

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Ткачев
2020-10-20 22:10:00
Нет населения - нет армии. Нет армии - нет территории. По-моему все логично. Осталось понять планы на трубу.
Leopol'd
2020-10-20 21:29:41
Ждём массового исхода среднего звена. Т. е. майоры, капитаны с хорошим стажем. Та самая основа.
mobikk
2020-10-20 22:09:59
Leopol'd,
это с 2012 года давно не среднее звено. а уже высшее
кир
2020-10-20 21:00:19
Интересно, кто двигатель преобразования армии?
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