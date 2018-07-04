Каждый десятый трудоспособный житель Карелии живет "не понятно за счет каких доходов", заявил министр

Высокий уровень безработицы в Карелии свидетельствует о неформальной занятости населения: каждый десятый трудоспособный житель республики живет за счет теневых доходов.

Об этом заявил и.о. министра финансов Карелии Александр Грищенков на заседании правительства, посвященном вопросам пополнения доходов бюджета.

По словам Грищенкова, экспертная оценка показывает, что объем необлагаемых налогом доходов населения составляет порядка 20% официального фонда оплаты труда. Эта сумма превышает более 100 млрд рублей.

"Основная причина – это нелегальная занятость, использование схем неофициальной выплаты заработной платы. На присутствие неформальной занятости, на наш взгляд, указывает достаточно высокий уровень незанятого населения в трудоспособном возрасте. В целом, это показатель составляет по республике практически 10%, то есть каждый десятый в трудоспособном возрасте живет не понятно, за счет каких доходов", - сказал Грищенков.

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