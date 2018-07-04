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Новости. Экономика
12:59, 04 Июля 2018
фото: правительство РК

Каждый десятый трудоспособный житель Карелии живет "не понятно за счет каких доходов", заявил министр

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Высокий уровень безработицы в Карелии свидетельствует о неформальной занятости населения: каждый десятый трудоспособный житель республики живет за счет теневых доходов.

Об этом заявил и.о. министра финансов Карелии Александр Грищенков на заседании правительства, посвященном вопросам пополнения доходов бюджета.

По словам Грищенкова, экспертная оценка показывает, что объем необлагаемых налогом доходов населения составляет порядка 20% официального фонда оплаты труда. Эта сумма превышает более 100 млрд рублей.

"Основная причина – это нелегальная занятость, использование схем неофициальной выплаты заработной платы. На присутствие неформальной занятости, на наш взгляд, указывает достаточно высокий уровень незанятого населения в трудоспособном возрасте. В целом, это показатель составляет по республике практически 10%, то есть каждый десятый в трудоспособном возрасте живет не понятно, за счет каких доходов", - сказал Грищенков.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Горожанин
2018-07-04 13:43:39
10 % - это реальная безработица. Живут случайными заработками, на пенсию родителей, воруют ...всяко! Была бы работа - 90% этих людей нормально работало бы. Высокий уровень безработицы свидетельствует только об отсутствии работы, очень странный вывод у министра
Orava
2018-07-04 13:39:21
Как бы еще налогов содрать с черни.
кир2
2018-07-04 13:03:40
Сьезди по деревням и посмотри на что люди живут и как . Люди просто выживают . Это не чиновником быть ,под " мухой " работать .
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